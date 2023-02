Grote tribunes bij afzinken nieuwe tunnel

Geheugen­bieb Delft open, Wilma is er blij mee: ‘Nu kan ik kleinkinde­ren laten zien wat oma mankeert’

In DOK Delft is vanaf nu de Geheugenbieb geopend. Voor Wilma is dat een uitkomst. Sinds er bij haar Alzheimer is geconstateerd probeert ze haar kleinkinderen uit te leggen wat dat precies is, maar dat vindt ze erg lastig. ,,Maar nu kan ik ze een keer meenemen, dan kunnen we hier samen een boek lezen en begrijpen ze hopelijk beter wat oma mankeert”, vertelt ze enthousiast.