Grote verbouwing bij FC ‘s-Gravenzande gaat komende week al van start

Een stiltedag voor Westlandse jongeren in lawaaieri­ge wereld: ‘Mijn hoofd ratelt de hele dag door’

Hokken, zuipschuiten en ronkende brommers. In een lawaaierige gemeente als Westland verlangen jongeren naar rust. De stiltedag, die dankzij een subsidie van de gemeente voor hen gratis te bezoeken is, was dan ook snel volgeboekt.

18 november