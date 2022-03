Grote Westlandse hulpactie voor Oekraïne: ‘Het is keihard nodig’

,,Alle leden van bedrijventerreinen die betrokken zijn bij het cluster hebben het verzoek gekregen om mee te denken over het transport en de spullen”, zegt Piet van Willigen, die door de stichting Cluster Agrologistieke Bedrijventerreinen Westland is aangesteld als coördinator van de hulpactie. ,,We hebben sinds vanmorgen al heel wat binnengekregen zoals voedsel, babyvoeding en donaties. Het druppelt allemaal binnen en dat is hard nodig voor de mensen daar. Het is bewonderenswaardig wat er in korte tijd al voor elkaar gebokst wordt. Dat is typisch Westlands.”