Grote zorgen in Westland over lager dividend Juva: ‘Het kunnen flinke klappen worden’

Geen doorbraak in de Kuip, maar opstomen langs de lijn in Schevenin­gen: ‘Feyenoord was lang mijn droom’

Een doorbraak bij Feyenoord lag in het verschiet, maar kwam er nooit van. Terwijl rechtsback Rodny Lopes Cabral (27) van een knieblessure revalideerde, haalden Terrence Kongolo en Rick Karsdorp wél het eerste elftal. Jaren later en voetbalavonturen rijker is Lopes Cabral één van de blikvangers bij tweededivisionist SVV Scheveningen.

9 oktober