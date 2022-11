Grote zorgen over huisvesting arbeidsmigranten: ‘Dit is echt onacceptabel’

Westland sluit woonplek­ken voor arbeidsmi­gran­ten na grote controle: ‘Erbarme­lij­ke omstandig­he­den’

Er is donderdagavond een grote integrale controle geweest naar de woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten in het glastuinbouwgebied van Westland. Tijdens deze controle zijn meerdere overtredingen aan het licht gekomen. In een aantal gevallen was er sprake van erbarmelijke verblijfsomstandigheden, waarbij mensen direct ergens anders ondergebracht moesten worden.

