Growers United breidt uit met nieuw verpakkingscentrum voor paprika’s

Om precies te zijn gaat het om zogenoemde blokpaprika’s van productgroep PapriCo. Deze soort, de meest gangbare die in de schappen van de Nederlandse supermarkten ligt, wordt vooral in Noord-Holland gekweekt. Deze groente groeit het hardst in de mix die de aangesloten tuinders aanbieden.

Omzet van 490 miljoen

Growers United voert vijf merken en omvat ruim veertig familiebedrijven, waarvan een groot deel in het Westland te vinden is. De coöperatie beschikt over circa 635 hectare glas en heeft een omzet van 490 miljoen euro. Daarmee is Growers United een van de grotere spelers in teelt, verpakken en verkoop van kasgroenten in Europa. Het hoofdkantoor van het bedrijf blijft in Maasdijk.