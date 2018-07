Haags raadslid wil jongeren in Westlandse kassen laten werken

Column Spuiforum­dos­sier begon onwelriekende geur af te scheiden

6:00 In mijn jeugd keken we naar een tv-serie over een astronaut, die na een ruimte-ongeluk was omgebouwd tot half mens, half robot. ‘De man van zes miljoen’. Nu hebben we Boudewijn Revis: de man van eenendertig miljoen. Inflatie kan ik billijken, maar is dit niet wat overdreven?