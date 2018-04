Haagse (17) steekt Honselersdijker (24) na poging diefstal

Sub­si­die­re­ge­ling wekt woede van de lokale winkeliers

8:23 Winkeliers en ondernemers uit Monster, Poeldijk en Wateringen zijn woest. Oorzaak is dat de provincie alleen het opknappen van de dorpskernen in Naaldwijk en 's-Gravenzande subsidieert. Ook GemeenteBelang Westland is daar boos om.