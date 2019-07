Haagse kunstenaar Nico Laan maakt kunstwerk op de zandmotor van tientallen meters breed

Na wat zoekwerk ontdekte Taheij dat de Haagse kunstenaar Nico Laan verantwoordelijk is voor de tekening. Hij blijkt al drie kunstwerken te hebben gemaakt op de Zandmotor, waaronder een gedeelte van een schaakbord, met de titel A night at the opera. Het is een verwijzing naar een beroemde schaakpartij uit 1858, gespeeld in de Opera van Parijs (zoek via Google op ‘night at the opera’, chessgame).