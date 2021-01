Haagse mat in Westlands straatbeeld door gesloten kappers: ‘Heb blauwe plekken nog op mijn arm staan’

Monsterna­ren klagen over ‘oorlogsge­bied’ tijdens jaarwisse­ling: ‘Het is hier klein-Ka­boel’

9 januari De jaarwisseling in Westland is volgens de Westlandse burgemeester Bouke Arends veel rustiger verlopen dan in andere jaren, maar dat geldt niet voor bewoners aan de Heijdseweg, het Slangekruid en de Golfslag in Monster. Daar vloog het illegale vuurwerk hen letterlijk om de oren en ze begrijpen niet dat er niet is ingegrepen. ,,We noemen het hier al klein-Kaboel.”