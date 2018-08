Haagse verdachte van autodiefstal in De Lier 'weet van niets'

'Geen lopende aanvraag voor 'Polenhotel' in Maasdijk'

16:38 Bij gemeente Westland ligt momenteel geen aanvraag voor de bouw van een complex voor arbeidsmigranten. Dat staat in het raadsvoorstel waar dinsdagavond met spoed in beslotenheid over moest worden vergaderd. Er was wel een vergunningsaanvraag, maar die is inmiddels weer ingetrokken.