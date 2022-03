‘Haal eindpunt buslijn 25 naar nieuwe woonwijk in Wateringen’

Kersverse minister van Landbouw bezoekt Westland: ‘Onder de indruk van innovatie­kracht en creativi­teit’

Als nieuwe minister van Landbouw moet je natuurlijk even op bezoek komen in Westland, de bakermat van de glastuinbouw. En dat deed Henk Staghouwer maandag. Hij bezocht het World Horti Center in Naaldwijk, groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan, kweker en verpakkingsbedrijf Beekenkamp Group en Koppert, een bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame gewasbescherming.

15 maart