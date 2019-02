Hagenaar (35) vrijgesproken van bedreiging WOS

Het Openbaar Ministerie (OM) verdacht hem ervan in het najaar van 2016 e-mails te hebben verzonden naar de streekomroep, waarin de hoop werd uitgesproken dat het gebouw van de WOS in ’s-Gravenzande ‘doelwit‘ zou worden. De WOS had berichten geschreven over de rellen in de Burgemeesterswijk in Maassluis, waarbij was vermeld dat er jongeren met een Marokkaanse achtergrond bij betrokken waren.