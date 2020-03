Hagenaar (41) die in 's-Gravenzande werd neergestoken is overleden aan verwondingen

Ingrijpend snoeiwerk zorgt voor balende burgers: ‘De Groenelaan is de grijze laan geworden’

15:00 De minst groene gemeente van Nederland is weer een stukje minder groen geworden. Westland is flink aan het snoeien en daar is niet iedereen blij mee. ,,De Groenelaan is de grijze laan geworden."