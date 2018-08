Hagenaar vrijgesproken van autodiefstal in De Lier

'Bedrijven­ter­rei­nen beter bereikbaar en de hoogte in'

11:01 Agrologistieke terreinen in Westland moeten de hoogte in kunnen zonder beperkingen en de bereikbaarheid moet flink worden verbeterd. Dat staat in een rapport van de Stichting Cluster Agrologistieke Bedrijventerreinen Westland dat vanochtend is aangeboden aan wethouders Karin Zwinkels en Pieter Varekamp.