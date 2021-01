Hagenaars die na autodiefstal in De Lier werden opgepakt krijgen taakstraf

Video Keizer voelt zich geen uitbuiter van arbeidsmi­gran­ten: ‘Ben geen cowboy en kan ook niet op een paard zitten’

22 januari Remmert Keizer is geen ‘uitzendcowboy’, want hij ‘kan helemaal niet op een paard zitten’. Met FNV’er Bart Plaatje ging hij in debat over de woon- en werksituatie van arbeidsmigranten. ,,Ik word hier nu voor het oog van de natie voor sjoemelaar en rommelaar uitgemaakt.”