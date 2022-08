Half jaar cel voor rammen met Bacardifles: ‘Slachtoffer heeft nog elke dag pijn’

B. sloeg tijdens een feestavond op 11 juni vorig jaar in ‘s-Gravenzande tijdens een opstootje van jongeren met een halfvolle Bacardifles in de hals van een 17-jarige. De fles brak tegen de hals van die jongen en richtte daar grote verwondingen aan. ,,Ik zag veel bloed uit mijn nek stromen, was telkens bang dat ik het niet zou halen”, zou het slachtoffer later verklaren. Een paar centimeter hoger en de halsslagader zou zijn geraakt. Hij hield er een groot litteken aan over, dat tweemaal is geopereerd.