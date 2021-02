Half miljoen euro subsidie voor aanschaf regenton, groen dak of vervangen tegels

Mensen moeten zelf aan de slag en hun leefomgeving aanpassen, stelt het Hoogheemraadschap van Delfland, dat nu bewoners, bedrijven en instellingen in de regio wil stimuleren om mee te doen. Door samen regenwater op te vangen, maken we de kans op overlast en schade door te veel of te weinig water kleiner, aldus het waterschap. Hiervoor is 5 ton beschikbaar.

,,Je kunt veel meer doen aan klimaatadaptatie dan je denkt”, zegt Manita Koop, bestuurder bij het Hoogheemraadschap van Delfland. ,,Het zit hem in simpele dingen. Neem een regenton, leg een groen dak aan of vervang de tegels in je tuin door groen. Het is belangrijk om het regenwater op te vangen en langer vast te houden. Dit vermindert de kans op wateroverlast bij hevige buien. Bovendien heb je in een groene omgeving veel minder last van hitte, het is veel aangenamer wonen en het ziet er ook nog eens mooi uit.”