Hans (77) kan niet tegen troep en ruimt 4 uur per dag zooi op rondom zijn huis: ‘Ben net een oud wijf’

Khaled vluchtte op krappe boot naar Nederland en zat in 8 volle azc's, dit jaar wordt hij eindelijk Nederlan­der

Khaled Al Shareef vluchtte in 2015 vanuit Syrië naar Nederland en kwam na omzwervingen in Delft terecht. 2022 wordt zijn jaar. In februari krijgt hij een Nederlands paspoort en in april studeert hij af aan de TU Delft. ,,Het was hard werken.”

