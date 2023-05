Harley-Davidson-bestuurder wil aanrijding met afslaande auto voorkomen, maar knalt op tegenligger

made in westland Al 40 jaar kweekt Richplant bijzondere kamerplan­ten: ‘kweken geen ‘standaard’ planten’

Al 40 jaar kweekt Richard Scheffers van Richplant bijzondere kamerplanten. In deze 40 jaar is Richplant gegroeid van 0,6 naar 6 hectare op de Grote Achterweg in Naaldwijk. ,,Wij kweken geen ‘standaard’ planten. Van de 15 soorten in ons assortiment zijn er tien die niemand anders heeft in Europa.”