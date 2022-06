Harvest Road treedt eindelijk op in nieuwe samenstelling: ‘Pinkpop is het ultieme doel’

Toen Harvest Road na drie jaar zoeken in 2019 eindelijk een nieuwe leadzangeres had gevonden, had een nieuw tijdperk moeten aanbreken voor de Westlandse band. Maar hun grote optreden in 't Paard in Den Haag werd afgelast vanwege corona en alle grootse plannen moesten in de ijskast. Twee jaar later is wél zover.