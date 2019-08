Heel fijn huis voor iemand anders: ‘Een lekker rustige plek in het groen en vlakbij de zee’

Verdachte wijst medever­dach­te als kwade genius aan voor doden Wil Vogelaar in Den Hoorn

9 augustus Vincent de B. (42) heeft in een verklaring bij de politie medeverdachte Daniëlle van H. aangewezen als de kwade genius achter het doden van Wil Vogelaar in januari vorig jaar in Den Hoorn. Zelf zegt de Delftse Van H. (45) niets te hebben geweten van een plan om de 59-jarige man uit Den Hoorn om te brengen in zijn woning aan het Kloosterpad.