Heel Kruisbroek kende Wim Alleblas als de jongen die het liefst buiten was

Wim Alleblas (23 november 1957 - 25 mei 2019) groeide op in een Naaldwijkse volksbuurt. Heel Kruisbroek kende hem als een ondernemende jongen die het liefst buiten was. Op school verveelde hij zich stierlijk. 'Wimmie kan het wel, maar Wimmie doet het niet', schreef z'n juf in zijn rapport. Wim ging onder schooltijd liever langs de deuren met bloemen die hij van de veiling haalde. Verkopen was zijn talent. Hij verdiende z'n eigen geld en reed op een mooie brommer, lang voordat hij zestien was. Toen hij verliefd werd op een meisje uit 's-Gravenzande had zijn schoonvader daarom aanvankelijk wel enige bezwaren. Die verdwenen echter toen hij de Naaldwijkse jongen beter leerde kennen.