Hein beschreef als journalist het wonder van Westland, als vrijwilliger zette hij Varend Corso op de kaart

Mijn Tuin Deze bewoners bouwden hun omgeving om tot groene en eetbare plek waar ook ruimte is voor kunst

Annechien Meier woont in het voormalige Pandercomplex achter de Brouwersgracht, tegenwoordig een woon-werkgemeenschap. Het 1250 vierkante meter grote plein bij het complex, lag er lange tijd kaal en grauw bij. In 2010 toverden de bewoners het om tot een groene en eetbare plek: het Panderplein. Deze week gingen we langs bij Annechien Meier voor de rubriek Mijn Tuin.

6 februari