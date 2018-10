Held redt peuter uit zinkende auto in Naaldwijk: ‘Dat meisje móest eruit’

Voor oud-marinier Ron van Bodegom Smith was het nooit ‘de vraag’ of hij de sloot in moest springen om een 3-jarig meisje uit een zinkende auto te halen. Hij deed het gewoon. Denken is er dan even niet bij. ,,Dat meisje moest eruit. Dat was het enige wat door mijn hoofd ging.”

Van Bodegom Smith uit ‘s-Gravenzande reed vanmiddag door de Thorbeckestraat in Naaldwijk toen hij een auto in het water zag liggen. Een vrouw stond in paniek langs de kant van het water.



,,Ik ben omgekeerd om te kijken wat er aan de hand was. Toen bleek dat een meisje van drie op de passagiersstoel zat. Haar beentjes waren al nat. De ramen zaten dicht en ze kon ze niet zelf open doen. Ik kreeg in eerste instantie ook geen contact met het meisje. Ze reageerde alleen op haar moeder. Ik ben snel naar de andere kant van het water gerend en heb me uitgekleed. In mijn onderbroek ben ik het water ingegaan”.

Bescheiden

De man vertelt op een bescheiden manier over de heldendaad. Dat er nu zoveel aandacht is voor wat hij heeft gedaan, overdondert hem. Met tien jaar ervaring bij de mariniers en acht jaar bij de politie, is het voor hem ‘niet meer dan normaal’ om zo te handelen. Hij is getraind in het omgaan met stressvolle situaties als deze.



,,Het enige wat ik wat ik dacht was: dat meisje moet eruit. Ik probeerde een deur van de auto open te doen, maar toen liep het water zo snel de auto in, dat ik hem snel weer dicht deed. Er moest een raam kapot. Toen de politie aankwam heb ik om handboeien gevraagd. Misschien kon ik daarmee het raam kapot slaan. Van de ruitentikker die ik aangeboden kreeg, ging het ijzer kapot. Uiteindelijk heb ik met mijn vuist het raampje gebroken.”



De Naaldwijker hield een paar sneetjes over aan zijn hand en benen na de redding van het meisje. Nadat hij haar uit de auto haalde, is ze meteen herenigd met haar moeder. Van Bodegom Smith heeft geen contact meer gehad met de moeder. ,,Dat begrijp ik ook. Zij focust zich natuurlijk helemaal op haar dochtertje. Ik hoop dat ze in alle rust samen kunnen herstellen.”

Volledig scherm Held redt peuter uit water Thorbeckestraat in Naaldwijk. © Regio15

Nuchter