Hele avond gratis live gitaarmuziek in discotheek ‘t Teejater

Rijdend visite­kaart­je voor Westland: ‘Dit is echt wel een eyecatcher’

Als Westland in het nieuws komt is dat meestal niet positief. Dan gaat het over uitgebuite arbeidsmigranten of energieslurpende tuinbouwbedrijven, en dat terwijl er zo veel moois onder dat vele glas gebeurt. Daarom bedachten Ed Smit en Raymond de Roo een elektrische bus met een enorme kas erop die als rijdend visitekaartje voor Westland moet fungeren.

7:02