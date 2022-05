Helft Nederlandse tuinders gaat nóg meer betalen voor gas nu Rusland de kraan dichtdraait

Waterkwali­teit in Westland is weer niet verbeterd: ‘Dit is onaccepta­bel’

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Westland is voor het tweede jaar op rij niet verbeterd. Het Hoogheemraadschap van Delfland ziet nog steeds te hoge gehaltes gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfaat en te weinig ‘ondergedoken’ waterplanten in het water. Vorig jaar overschreden elf gewasbeschermingsmiddelen de toegestane norm, waarvan twee zelfs verboden zijn. ,,Dit is onacceptabel.”

25 april