‘Help Westlandse Oekraïners met hun collegegeld’

Anton (33) neemt de familie­boer­de­rij over en wandelaars mogen direct zijn weiland in

Het is een buitenkansje voor liefhebbers van het weidse polderlandschap. Wie graag door Midden-Delfland wandelt, mag de komende weken ruim een kilometer door het weiland van Anton van der Ende (33) banjeren. De boer in Schipluiden verwelkomt de wandelaars graag. ,,Ik neem volgende maand de boerderij van mijn ouders over. Het is een mooi moment om buitenstaanders kennis te laten maken met wat wij doen.”