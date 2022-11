Henk de Jong hoogst genoteerde Westlander in Quote 500 met vermogen van 750 miljoen euro

Henk de Jong van De Jong Verpakkingen in De Lier is met een vermogen van 750 miljoen de rijkste Westlander. Dat stelt de redactie van de Quote 500, het magazine met daarin de rijkste Nederlanders van dit jaar.

Henk de Jong is in de jaarlijkse lijst bezig aan een opmars. Vier jaar geleden schatte het blad zijn vermogen nog op 65 miljoen euro, maar nu al op 750 miljoen. Daarmee steeg De Jong van plek 259 naar 63 in de lijst. Die stijging komt door een overnamebod van het Finse Stora Enso op het verpakkingsbedrijf van een miljard euro. ,,We hebben ons best gedaan en de zaken lopen inderdaad als een tierelier”, zo laat de Westlander in de nieuwste editie van het blad optekenen.

Hoogvliet

Tussen de vijfhonderd rijkste Nederlanders staan nog meer Westlanders en streekgenoten. Zo staat Leen Hoogvliet (83), die meer dan 50 jaar geleden samen met zijn vader Joris en broer Piet een supermarkt begon aan de Mariëndijk in Kwintsheul, op plek 110 met een door Quote geschat vermogen van 435 miljoen euro. Er zijn inmiddels 71 filialen van supermarkt Hoogvliet.

Rijk Zwaan

Anton van Doornmalen (73) en Ben Tax (67), de mede-oprichters van groentezadenveredelaar Rijk Zwaan in De Lier, staan voor 275 miljoen euro in de boeken op plek 183. Namens de Dutch Flower Group staan Marco en Jaco van Zijverden voor 250 miljoen euro op plaats 206 in de lijst.

Op positie 264 vinden we de zussen Annie (65) en Margriet Beekenkamp (62) van de gelijknamige plantenkweker. Wouter Kuiper van kassenbouwer Kubo uit Monster is nieuw op plek 378 met 150 miljoen euro en krijgt in de lijst gezelschap van Hans van der Valk (Van der Valk Horti Systems) op plek 440 met een geschat vermogen van 135 miljoen euro.

Nieuw in de lijst is ook Jan Pieter Dalsem van kassenbouwer Dalsem in Den Hoorn op plek 468 (125 miljoen euro).

