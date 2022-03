Hennep, illegale slaapplaatsen en luxe horloges gevonden bij grote controle

Boodschap in tijden van oorlog: ‘Koop een boeket voor degene die je liefhebt en steun oorlogs­vrou­wen’

Vandaag is het internationale Vrouwendag. Vooral in Oost-Europese landen, zoals Oekraïne, is het gebruik om je vrouwelijke geliefde dan een mooi bloemetje te geven. Reden tot feest is er dit jaar echter niet. Om vrouwen, met name die nu ontheemd zijn, toch kracht te geven, roepen twee voor oorlogsgeweld gevluchte Nederlanders op bloemen te kopen en een online bericht te posten met de hashtag #flowersforwomeninwar.

