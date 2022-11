Herdenkingsbijeenkomst in Maasdijk drukker dan ooit: ‘We hebben elkaar zó hard nodig, zeker in deze tijd’

Honderdzestien namen. Die werden vrijdagavond genoemd, tijdens een herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk van Maasdijk. ,,Een klein dorp kan groot zijn in het verbinden van mensen, blijkt wel.”

Berna Hanemaayer – van den Enden, die vanuit Uitvaartverzorging Respect de herdenkingsavond organiseerde, blijft het aantal maar herhalen. Ze lijkt er zelf ook van op te kijken. Is zelfs een beetje ‘overweldigd’ door het animo. ,,Ik heb vier keer eerder zo’n herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. Met 75 namen van dierbaren stopte het wel. Dit is veel meer dan anders.”

Wanneer Hanemaayer het succes van de bijeenkomst probeert te verklaren, vallen de woorden 'onrustige tijden’. ,,Eerst corona, nu al het andere dat gaande is. Er is behoefte om te herdenken en, niet onbelangrijk, aan saamhorigheid. We hebben elkaar zo hard nodig. Zeker in deze tijd.”

Ook de naam van iemand die al meer dan vijftig jaar is heengegaan, werd vrijdagavond genoemd. ,,Die meneer is in 1971 overleden. Zijn vrouw bleef achter met een jong gezin. Sinds ik dit organiseer, is zij er altijd bij. ‘Ach, ze is er weer’, denk ik dan.”

Begraafplaats

Het thema ‘liefde’ stond gedurende de avond centraal. ,,Dat lag voor de hand. Liefde is waar het echt om draait in het leven. Goed voor elkaar zijn, anderen respecteren, iedereen in zijn waarde laten”, klinkt een opsomming. ,,We kunnen niet zonder liefde.”

Naast het benoemen en herinneren van de dierbaren was er ruimte voor verhalen, gedichten en muziek. In het bijzonder het nummer De Steen van Paul de Leeuw. Aansluitend werd er een bezoek gebracht aan de begraafplaats, die speciaal voor deze gelegenheid sfeervol was verlicht.