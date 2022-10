Herdenkingsplek voor omgekomen motorrijder

Made in westland ‘Nee, zelf kleding naaien is helemaal niet suf’

In een tijd van duurzaamheid, van kwaliteit boven kwantiteit, en in een tijd dat tweedehands kleding kopen op Vinted net zo normaal is als shoppen in de winkel is het goed toeven voor Ansje, het bedrijf van de Naaldwijkse Anouck van Schie. ,,De kreet ‘zelf kleding naaien is niet suf’ was nog nooit zo waar.”

29 september