Heropbouw Boetzelaer loopt volgens planning: ‘Als dat zo blijft in november beginnen met bouw’

,,Alles loopt volgens plan en als dat zo blijft, kunnen we in november gaan beginnen met de bouw”, zegt zwembaddirecteur Peter Wielaart. Hij zag op een donderdagavond eind februari ‘zijn’ Boetzelaer in vlammen opgaan. ,,Toen heb ik geroepen dat we twee jaar later, namelijk op 1 maart 2021 weer open wilden. Het ziet ernaar uit dat we dat waar kunnen maken.”



De afgelopen maanden is Wielaart samen met zijn team hard bezig geweest om de heropbouw mogelijk te maken en het zwembad onder de aandacht te houden. Zo is een campagne gestart met vlaggen en reclameborden door het hele Westland waar op staat: ‘De Boetzelaer komt terug’. Er is een overeenkomst gesloten met een bouwbedrijf en ze hebben hard gewerkt om geld van de verzekering terug te krijgen.