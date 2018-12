‘Het duinlandschap tussen Monster en Katwijk is de mooiste plek op aarde’

Bij de Drentse heideschapen steekt duinwachter Leo Loijenga zijn sigaretje op. ,,Vandaag is er toch geen brandgevaar", zegt hij met een grijns, doelend op het pak sneeuw dat 's nachts is gevallen. Terwijl de rook in de grijze wolk boven hem oplost, mijmert de geboren Drentenaar over zijn werkplek. ,,Heerlijk zo, hè? Voor mij is het de mooiste plek op aarde."



Sinds 1991 werkt Loijenga als duinwachter voor het drinkwaterbedrijf Dunea. Samen met elf collega's ontfermt hij zich over het duinlandschap tussen Monster en Katwijk - een oppervlakte van zo'n 2800 hectare. Tevens houdt hij een oogje in het zeil in gebieden die voor publiek verboden zijn. ,,Dat is zowel ter bescherming van de waterwinning als van de natuur. Ook kan het wild zich hier terugtrekken zonder gestoord te worden.”



Bij het zien van voetstappen in het maagdelijk witte landschap, zogeheten 'spoorsneeuw', gaan alle alarmbellen rinkelen. ,,Hier heeft iemand gelopen!" De verdwaalde gast, óf vogelaar met vergunning, is in de welhaast sprookjesachtige omgeving opgegaan, en Loijenga druipt af."