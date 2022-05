Het fruit is weer rijp om geplukt te worden bij Framblij

met video Verroest wrak is nu weer een pareltje: ‘Tot 1960 was dit hét vervoermid­del voor Westland’

Koop een boot en werk je dood. Het is een gevleugelde uitdrukking onder liefhebbers van maritiem erfgoed. Hij slaat zonder twijfel ook op de vrijwilligers die ruim een jaar hebben gebuffeld om een historische Westlandse schuit uit 1935 van de ondergang te redden. Hij was zo lek als een mandje, maar het vaartuig ligt inmiddels in volle glorie in het water naast het Westlands Museum.

