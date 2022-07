Het hok is de broedplaats van kameraadschap en kraamkamer van creatieve ideeën

Wanneer wordt een hok een café? Tot dusver is er niemand die het weet

De toekomst van de befaamde hokken is het gesprek van de dag in het Westland. Aanleiding is de dreigende sluiting van ’t Lierse Kassie, een plek waar 25 jongeren elkaar regelmatig ontmoeten. LPF Westland vreest al voor het verdwijnen van een Westlandse traditie. Volgens andere politieke partijen wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.

27 juli