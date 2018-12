Het ‘Polenhotel’ als tussenstop

Een Roemeen zet een fles rode wijn aan zijn mond, morst wijn op zijn kleding en zet de fles leeg terug op tafel. Uit tien kelen, die zich allemaal in de kamer hebben verzameld, klinkt luid gejuich. Hij heeft net vier ‘nummertjes’ gemaakt. Voor hen die dat niets zegt: hij heeft vier keer seks gehad.



Al wordt er door alle bewoners van Hotel Westland keihard gewerkt, niet iedereen zit ’s avonds uitgeblust op de bank. Zeker niet zij die het feestje van de 19-jarige Diana bijwonen. Uit de speakers klinkt het uit 2011 daterende hitje Welcome to St. Tropez en - afgezien van de tijd - staat niets of niemand stil. Er wordt gedanst en de wodka vloeit, net als al het andere dat ‘te zuipen’ is. ,,Er stroomt Latijns bloed door onze aderen”, wordt verteld. ,,Wij volgen ons hart in plaats van ons verstand.” Maar of dat zo verstandig is? Dat zal de volgende ochtend blijken, wanneer om zes uur de wekker gaat.



Waar wel verstandig aan wordt gedaan, is de avond vroeg te eindigen. ‘In Nederland is het verboden om tussen 22.00 uur en 08.00 lawaai te maken’, staat in de huisregels. Met dit in het achterhoofd wordt het festijn klokslag tien uur stopgezet. Iedereen druipt af naar zijn eigen kamer en opeens is het stil, muisstil. Begrijpelijk, want wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een waarschuwing en bij meerdere fouten kan een gast het hotel uit worden gezet. ,,En dat willen we absoluut niet”, zegt Costel. ,,We hebben het hier heel goed.”



De 24-jarige jongen wist niet hoe snel hij Roemenië moest verlaten na het afronden van zijn middelbare school. ,,Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om daar een toekomst op te bouwen. In Nederland lukt dat wel.” Trots vertelt Costel dat hij hier zelfs buiten werk om in slaagt. ,,Zo is een van de kroegeigenaren in de buurt een heel goede vriend geworden.”



Het bestaan van de Moldavische Olga (30) staat in schril contrast met dat van Costel. Zij zegt niet te kunnen vertellen hoe het is om in Nederland te leven, want dat ‘leven’ doet zij hier niet. ,,Ik pendel tussen werk in de kas en het hotel. Persoonlijk sta ik stil.”