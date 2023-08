Het wemelt de komende maanden van de wegwerkzaamheden in Wateringen

‘Westland moet actief zoeken naar passende huurwonin­gen voor ouderen’

In Westland zitten veel ouderen in een huurwoning die niet meer geschikt is, bijvoorbeeld omdat het huis te groot is voor een alleenstaande of omdat het een flat is zonder lift. Met een actieve inzet van de woningcorporaties en een voorrangsregeling van de gemeente kunnen 65+’ers makkelijker doorstromen naar een kleinere woning of een huis dat beter toegankelijk is.