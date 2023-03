Het witte goud is er weer: Boeregoed trapt aspergeseizoen af

Het ‘witte goud’, zoals asperges ook wel worden genoemd, werd in de afgelopen 25 jaar op verschillende plaatsen in Westland en in Midden-Delfland geteeld. Boeregoed had ze zelf ook in een aparte kas, maar nu worden ze alleen nog op kleine schaal geproduceerd in de buurtkas in Naaldwijk. Voor voldoende aanbod werkt Boeregoed al jaren samen met Van Beek in Terheijden (Noord-Brabant), één van de beste kasaspergetelers van Nederland.