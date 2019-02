'Het woord koud ken ik niet, nee'

,,Thuis zijn we met zijn viertjes. Mijn ouders, grote zus en ik. M'n zus lijkt heel erg op mijn moeder en ik op mijn vader. Ook qua karakter. We zijn allebei heel eigenwijs. Ik wil altijd gelijk hebben en m'n vader ook. Vroeger botste het soms tussen ons. Dan waren we het niet eens over bepaalde zaken. Nee, dat is dit, zei ik dan. Echt niet, dat is dat, zei hij vervolgens. Dat was heel gezellig soms aan tafel ja, haha, maar zo is het niet meer. We hadden toen veel vaker discussies dan nu.