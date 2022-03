Heulse huisartsen nemen afscheid: ‘Wat ons altijd verbonden heeft is de liefde voor ons vak’

Patiënt raakt gewond door brandende zuurstof­bril in Reinier de Graaf ziekenhuis

Een patiënt in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft is vanochtend gewond geraakt doordat een zogenaamde zuurstofbril vlam vatte. Er heeft toen ook kort een kleine brand in de patiëntenkamer in het ziekenhuis gewoed.

10 maart