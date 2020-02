Hijs Hokij trekt alles uit de kast om stichting ‘Droom je Thuis’ aan extra financiën te helpen

verleidster Honselse Nikki (27) in Temptation Island: ‘Niemand is monogaam geboren’

8:09 Ze is vrijgezel, houdt van een feestje en windt mannen om haar vinger. Nikki van der Loos (27) uit Honselersdijk is vanavond als verleidster in realityprogramma Temptation Island op RTL5 te zien. ,,Ik wil bewijzen dat niet iedereen slecht uit het programma hoeft te komen.”