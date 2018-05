Historisch besef moet groeien met Molendag

Met twee jaarlijkse molendagen hebben Westlandse molenaars voldoende gelegenheid om hun passie te promoten en te vertellen waarom de historische bouwwerken nog steeds zoveel aandacht verdienen.



In Wateringen en Monster zijn de molens op zaterdag geopend. Of de 's-Gravenzandse molen ook te bezoeken is, is nog onduidelijk. De wieken zullen in elk geval niet draaien, dat moet bij de lokale Westlandse Molendag in juni wel het geval zijn.



De Wateringse molen Windlust aan de Heulweg in elk geval wel open. Molenaar George Middendorp stelt dat het aantal bezoekers dat langskomt doorgaans erg wisselt. ,,Tussen de 30 en 90 mensen meestal, afhankelijk ook van het weer. Als het warm is gaan mensen eerder naar het strand." Dat zijn over het algemeen bezoekers die uit de regio komen. Die zien Windlust misschien wel elke dag als ze er voorbij rijden.



In de omgeving zijn de volgende molens open: De Roos in Delf, De Korenaer in het Haagse Loosduinen, Windlust in Nootdorp, de Schaapweimolen in Rijswijk, Groeneveldse Molen in Schipluiden, De Salamander in Leidschendam en De Vlieger in Voorburg.