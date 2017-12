Hoe bak je op een veilige manier oliebollen? Brandweer geeft tips voor Oud en Nieuw

Ontbijt met oliebollen voor muzikale top 2000-dienst

16:54 In de Ontmoetingskerk in Naaldwijk is op oudejaarsochtend een bijzondere kerkdienst. Daar wordt na een oliebollenontbijt een Top 2000-kerkdienst gehouden. Dat betekent natuurlijk veel muziek en daarvoor is een speciale band van 7 muzikanten gevormd.