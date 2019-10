Hoe een ambitieuze Maasdijkse kok zich opwerkte naar een Michelinster

,,Van wie die ster nu is? Dat is een listige vraag.’’ Marco Prins zit in het appartement van zijn ouders in Maassluis en kijkt bedenkelijk. De ramen achter hem bieden een uitzicht op de Nieuwe Waterweg waar schepen af en aan varen, richting de Noordzee of de haven. Zelf is hij geboren en getogen in Maasdijk, maar woonde de afgelopen zes jaar in New York. Daar werkte hij onder andere voor een driesterrenrestaurant en zette het restaurant Ukiyo weer op de kaart in slechts 16 maanden.