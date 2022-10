interview Voor oud-marinier Ronald valt werken in oorlogsge­bied minder zwaar dan dag als agent in Schilders­wijk

Als oud-marinier commando was Ronald van Leeuwen wel gewend aan ontberingen. Maar de gestaalde militair wist niet wat hij aan moest met een huilend kindje van vijf jaar, dat hij later als beginnend politieman aantrof in de Schilderswijk.

