Hoe je volgens Willem succesvol wordt door niets te zeggen en te kijken

‘Samen met mijn zoon heb ik een installatiebedrijf voor de tuinbouw. Wij doen alles in en rond de kas. Als een automatisch raam niet meer open gaat, dan maken we dat. Eigenlijk kom ik uit een totaal andere branche - transport - maar op mijn dertigste werd het familiebedrijf waarvoor ik werkte verkocht.



In die tijd liep ik met mijn ziel onder m’n arm. Wat moest ik doen? Totdat een vriend me vroeg voor een installatieklus in Engeland. De eerste keer in een kas, terwijl ik uit het Westland kom! Op mijn 32ste liep ik tussen jongens van zestien jaar. Allemaal wisten we niks.



In die anderhalf jaar dat ik voor die vriend werkte heb ik goed om me heen gekeken en ben ik voor mezelf begonnen. Ik was technisch genoeg. Niks zeggen en kijken, daar kun je geld mee verdienen. Dat moet je leren, zeg ik nu ook tegen mijn zoon.



In deze branche vind ik rust in mijn werk. Ik ben op één plek bezig en kan me goed concentreren. Als techneut voel ik me veel meer thuis in wat ik nu doe. Transport is een heleboel herrie en weinig lol omdat het weinig oplevert. Het rendement op een vrachtauto is laag, twee of drie procent.



Hier in het Westland heerst de wet van de grootheid. Als de één een groot pand heeft, dan wil de ander een groter pand én een Rolls Royce voor de deur. Totdat de recessie komt. Ik denk dat het juist een kunst is een zo klein mogelijk bedrijf te hebben en daar een zo hoog mogelijke omzet uit te slaan.



Mijn zoon ging voor het eerst met me mee naar een klus in Zwitserland. Stonden we in een kas en zei ik: daar staat de trekker. Ga maar rijden. Op die trekker stond een stellage en daar stond ik dan weer bovenop. Zo konden we de hele kas afmonteren. Dertien jaar oud was ’ie.



Nu is hij volwassen en gedragen we ons op werk als broers. Soms schelden we elkaar helemaal verrot. Daarna kunnen we weer verder. We werken over de hele wereld en ontspannen in de auto onderweg. 105 op de cruisecontrol. Stoppen. Bakkie erin. En door.”



Elke ochtend het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Den Haag, Delft, Westland of Zoetermeer!