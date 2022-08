Hoe sneller je werkt en hoe vaker je komt, des te meer bonussen je verdient bij CombiVliet

Negatief zwemadvies in Prinsenbos: ‘Pas op, blauwalg’

Ondanks alle maatregelen om het water beter te laten doorstromen om zo het leven van blauwalgen minder aangenaam te maken, hebben ze zich toch in groten getale kunnen nestelen in recreatieplas Het Prinsenbos in Naaldwijk. Daar geldt sinds maandag daarom een negatief zwemadvies.

1 augustus