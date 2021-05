Hoe verliep de paddentrek? Resultaten en ervaringen binnenkort gedeeld

Duinvallei Watergat in Monster vervuild door illegaal storten van zand

26 maart In de duinvallei Watergat in Monster, waar 133 nieuwe woningen moeten komen, is deze week illegaal zand gestort waardoor de grond flink is vervuild. Twee mannen zeiden tegen buurtbewoners dat ze in opdracht van de gemeente handelden, maar die weet daar niks van.