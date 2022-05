Hoek van Holland is voor één dag van Westland: opening strandseizoen grootser dan ooit

Bij kampioens­ploeg Hudito stond de champagne al een jaar lang koud: ‘We moesten de fles bewaren’

Mies Veeger (25) had als klein meisje een droom: spelen in het eerste damesteam van Hudito. Een andere droom kwam zondag ook uit: met de hockeyclub uit Delft kampioen worden en naar de overgangsklasse promoveren. ,,We moesten de flessen champagne een jaar bewaren.”

